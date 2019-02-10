Son Dakika Haberleri: Ordu Bakan Selçuk Ziyaretlerle Alınan Mesafeleri Görme Fırsatımız Oluyor

Ordu Bakan Selçuk Ziyaretlerle Alınan Mesafeleri Görme Fırsatımız Oluyor

44 dakika önce

Ordu'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstişare ziyaretleriyle eğitim kalitesi hususunda alınan mesafeleri de görme fırsatımız oluyor dedi.

Ordu Bakan Selçuk Ziyaretlerle Alınan Mesafeleri Görme Fırsatımız Oluyor, System.String[]
Ordu'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstişare ziyaretleriyle eğitim kalitesi hususunda alınan mesafeleri de görme fırsatımız oluyor dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı programlara katılmak üzere bugün Ordu'ya geldi. Ankara'dan Ordu- Giresun Havalimanı'na gelen Bakan Selçuk, burada Vali Seddar Yavuz ve il protokolü tarafından karşılandı. Daha sonra karayoluyla Fatsa ilçesine giden Bakan Selçuk, beraberinde bulunan Vali Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve protokolle birlikte Fatsa Matematik Müzesi ve Bilim Evi ile Fatsa Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti. Ardından Ordu Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Selçuk, Valilik Toplantı Salonu'nda basına kapalı düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, Ordu'nun eğitim özellikleriyle ilgili istişare ziyaretlerinde bulunuyoruz. Ordu'daki eğitimin kalitesi hususunda alınan mesafeleri de görme fırsatımız oluyor. Sabah Matematik Müzesi'ne uğradık ve Türkiye'de sayıları birkaç tane olan müzelerden bir tanesinin Ordu'da bulunuyor olması oldukça değerli. Bilim Sanat Merkezimizi de ziyaret ettik. Ordu'da ki bütün öğretim kademeleri mevcut durumu analiz etmek ve burada kalite konusunda daha fazla mesafe almak için görüş alışverişimiz ekip arkadaşlarımızla devam edecek dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:18 Kaynak: DHA

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