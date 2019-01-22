Ordu'da 1 Milyar Lirayı Aşkın Yatırım Yapıldı

Ordu
Vali Vekili Adem Öztürk, "2018 yılında 1 milyar 428 milyon lira ödenek ayrılan bu yatırımlarımıza yıl içinde 1 milyar 162 Milyon lira harcama yapılmıştır." dedi.
Sektörel gelişmeler ile yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, bu hususlarda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Vekili Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi.
Öztürk, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, 2018 yılı sonu itibarıyla 10 sektörde toplam 341 kamu yatırım projesinin bulunduğunu söyledi.
Bu projelerin 148'inin devam ettiğini, 16'sının proje, 6'sının ihale ve 3'ünün ise sözleşme aşamasında olduğunu anlatan Öztürk, "Çeşitli sebeplerle başlanamayan 19 proje bulunurken, 149 projede ise yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanarak yatırımlar tamamlanmıştır. İlimizdeki toplam 341 yatırım projesinin 143'ü Ordu Büyükşehir Belediyesi
ve ilçe belediyelerine aittir." diye konuştu.
Yatırım programında yer alan projelerin toplam bedelinin yaklaşık 6 milyar 89 milyon lira olduğunu belirten Öztürk, şöyle devam etti:
"Önceki yıllar harcaması 2 milyar 211 milyon liradır. 2018 yılında 1 milyar 428 milyon lira ödenek ayrılan bu yatırımlarımıza yıl içinde 1 milyar 162 milyon lira harcama yapılmıştır. Genel toplamda ise yatırımlar için 2018 yılı sonuna kadar 3 milyar 375 milyon lira harcama yapılarak yüzde 55,42 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. İlimiz yatırımcı kurum ve kuruluşlarının, devam eden projeleri ile bu yıl ve önümüzdeki yıl gerçekleşecek yeni projelerine ilişkin çalışmalara, hazırlıklara ve ihalelere hız vererek zaman kaybetmeksizin işe başlamaları büyük önem taşımaktadır."
Öztürk, kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi, hizmetlerin yapılması esnasında kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanarak yardımlaşmanın artırılmasında kaynakların daha etkin, verimli, tasarruflu kullanılmasında kamu kurum ve kuruluş amirleri sorumluluk bilinci içerisinde görev yapağını vurgulayarak, "İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, mülki ve mahalli yöneticiler tarafından dile getirilen koordinasyon ve işbirliği gerektiren hususların, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi alınan kararlar hakkında gerekli iş ve işlemlerin zamanında yapılarak Valiliğimize bilgi verilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.