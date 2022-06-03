Ordu'da ana şebeke su borusu patladı; evi su bastı, yollar göle döndü - Son Dakika
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Ordu'da ana şebeke su borusu patladı; evi su bastı, yollar göle döndü

03.06.2022 14:35
Ordu'da ana şebeke su borusu patladı; evi su bastı, yollar göle döndü

ORDU'nun Ünye ilçesinde, yol çalışması sırasında iş makinesinin ağırlığıyla ana şebeke su borusu patladı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde, yol çalışması sırasında iş makinesinin ağırlığıyla ana şebeke su borusu patladı. Caddeler göle dönerken, evi de su bastı.

İlçeye bağlı Burunucu Mahallesi Bağdatlı Sokak'taki yol çalışması sırasında, iş makinesinin ağırlığı nedeniyle 4 mahalleyi besleyen ana şebeke su borusu hattı patladı. Yollar göle dönerken, 1 evi ise su bastı. İhbarla bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) ekipleri sevk edildi. Suyu kesen ekipler, patlayan borunun değiştirilmesi için çalışma başlattı. Sokaktan akan ve Ünye sahil yoluna kadar ulaşan su nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Polis ekipleri tarafından bir süreliğine kapatılan yol, temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.


Ordu'da ana şebeke su borusu patladı; evi su bastı, yollar göle döndü
Ordu'da ana şebeke su borusu patladı; evi su bastı, yollar göle döndü
Ordu'da ana şebeke su borusu patladı; evi su bastı, yollar göle döndü
Ordu'da ana şebeke su borusu patladı; evi su bastı, yollar göle döndü
Ordu'da ana şebeke su borusu patladı; evi su bastı, yollar göle döndü
Ordu'da ana şebeke su borusu patladı; evi su bastı, yollar göle döndü
Ordu'da ana şebeke su borusu patladı; evi su bastı, yollar göle döndü
YORUMLAR
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Hindistanlı kadınlar suya erişebilmek için hayatlarını riske atıp metrelerce derinlikteki kuyuya iniyorlar Hindistanlı kadınlar suya erişebilmek için hayatlarını riske atıp metrelerce derinlikteki kuyuya iniyorlar Göçük altında kalarak hayatını kaybetti Göçük altında kalarak hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

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