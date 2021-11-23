Ordu'da araçlarında uyuşturucu bulunan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ordu'da polisin şüphe üzerinde durdurduğu araçlarda uyuşturucu bulunan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürü ekiplerince Fatsa ve Ünye ilçelerde gerçekleştirilen yol denetimleri sırasında şüphe üzerine durdurulan araçlarda arama yapıldı.
Fatsa ilçesinde aracında 102 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen kişi yakalandı.
Ünye ilçesinde ise 2 kişinin bulunduğu araçta 4 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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