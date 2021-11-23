Ordu'da araçlarında uyuşturucu bulunan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürü ekiplerince Fatsa ve Ünye ilçelerde gerçekleştirilen yol denetimleri sırasında şüphe üzerine durdurulan araçlarda arama yapıldı.

5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise