Eski eşinin yaktığı Elvan'a kati rapor istemi

ORDU'da, eski eşi Elvan Sözkesen'in (38) üzerine yanıcı madde döküp yaktığı suçlamasıyla tutuklanan Erkan Emiroğlu (38), 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.

ORDU'da, eski eşi Elvan Sözkesen'in (38) üzerine yanıcı madde döküp yaktığı suçlamasıyla tutuklanan Erkan Emiroğlu (38), 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma ertelenirken, Sözkesen için Adli Tıp Kurumu'ndan kati rapor talep edildi. Olay, 12 Ocak'ta, Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde Erguvan Anatolia Sitesi'nde meydana geldi. Erkan Emiroğlu, 10 yıllık evliliğinin ardından geçen yıl boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen ile konuşmak için evine gitti. 7'nci kata çıkan Emiroğlu, kapı açılmayınca Sözkesen'i bekledi. Eski kayınpederinin getirdiği erzağı aşağıdan alıp evine dönen Sözkesen, dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışmada Erkan Emiroğlu, yanıcı madde olan jeli, Sözkesen'in üzerine döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Sözkesen'e, çığlıklarını duyan komşuları yardım etti. Alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. BABA VE OĞUL İÇİN İDDİANAMEAmbulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalenin ardından

BABA VE OĞUL İÇİN İDDİANAMEAmbulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrası kaçan Emiroğlu, polis tarafından yakalandı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oğluna yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Tahsin Emiroğlu da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Erkan Emiroğlu hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs', oğluna yardım ettiği öne sürülen Tahsin Emiroğlu hakkında ise 'öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan iddianame düzenlendi. Erkan Emiroğlu ile Tahsin Emiroğlu hakkında Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşmasına tutuklu sanık Emiroğlu ile mağdur Elvan Sözkesen katılmazken, Tahsin Emiroğlu, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu.'BEN HALA TORUNLARIMA BAKIYORUM'Duruşmada Tahsin Emiroğlu, torunlarına gıda yardımına devam ettiğini belirterek, "Ben hala torunlarıma bakmaktayım. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum" diyerek, beraatini talep etti. Taraf avukatları da dosyadaki eksiklerin giderilmesini istedi.Mahkeme heyeti, Erkan Emiroğlu için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenen akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair raporun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşmayı erteleyerek, tutukluluk halinin devamına, Tahsin Emiroğlu'nun da adli kontrolünün devamına karar verdi. Heyet ayrıca 4 aylık hastane tedavisi sonrası taburcu olan ve gerekli tedavisine hastaneye evinden gidip gelerek devam eden Elvan Sözkesen için de Ordu Adli Tıp Kurumu'ndan kati raporu talep etti.

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