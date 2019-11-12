Son Dakika Haberleri: Ordu'da hayvanların barınacağı ve tedavi edileceği örnek proje hazırlanıyor
Son Dakika Güncel Ordu'da hayvanların barınacağı ve tedavi edileceği örnek proje hazırlanıyor - Son Dakika

Ordu'da hayvanların barınacağı ve tedavi edileceği örnek proje hazırlanıyor

7 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medyada hayvan barınaklarıyla ilgili yayımlanan görüntülere ilişkin, "Hayvanların barınacakları ve tedavilerinin yapılacağı örnek bir projeyi sunmak için çalışıyoruz.

Ordu'da hayvanların barınacağı ve tedavi edileceği örnek proje hazırlanıyor, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medyada hayvan barınaklarıyla ilgili yayımlanan görüntülere ilişkin, "Hayvanların barınacakları ve tedavilerinin yapılacağı örnek bir projeyi sunmak için çalışıyoruz." dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı Olağan Toplantısı, belediyenin meclis salonunda gerçekleştirildi.

Gündem maddeleri öncesi söz alan Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, bir süre önce sosyal medyada hayvan barınaklarıyla ilgili çıkan görüntülere ilişkin Başkan Güler'e soru yöneltti.

Güler ise sokak hayvanlarına paydaşları olarak baktığını belirterek, "Hayatı onlarla paylaşıyoruz. Biz konuyu çözme noktasında hayvanseverler ve veteriner hekimlerle bir araya geldik. Gece yarısı kapı kırılarak yapılan incelemeler ve çekilen fotoğraflar özel hassasiyet gerektiriyor. Yaşanan olayın kolay izah edilebilir tarafı yok." diye yanıtladı.

Konunun ciddiyetle ele alınması gerektiğine dikkati çeken Mehmet Hilmi Güler, "Tedbirleri almasak tesadüflerin çok ciddi sonuçları olacaktı. Hayvanların barınacakları ve tedavilerinin yapılacağı örnek bir projeyi sunmak için çalışıyoruz. Şu anda işler vaziyette olan en iyi uygulamaları inceledik. Ordu'nun marka şehir olması için canlara özel ilgi göstermeliyiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından 55 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, paraşüt kazası sonucu hayatını kaybeden Hüseyin İlhan'ın adının Boztepe Yamaç Paraşütü Pisti'ne verilmesi de kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, Ordu Büyükşehir Belediyesi teşkilat şemasında değişiklik yapılması talebine ilişkin teklif de kabul edildi.

Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş sözünde durdu! İşten atılan 10 işçi yeniden çalışmaya başladı
Orhan Pamuk'un simitçiye "Merhaba poğaçacı" demesi sosyal medyada olay oldu Sıcaktan bunalan vatandaş, sahilde mayosunu giyip poşetin içine girdi Hadise'nin cesur paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Binlerce beğeni aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 02:30:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da hayvanların barınacağı ve tedavi edileceği örnek proje hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]