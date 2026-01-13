Ordu'da Kar Nedeniyle Eğitim Ara Verildi

Ordu'da bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde dün başlayan kar yağışının devam ettiği, don riski ve buzlanma olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı ile Perşembe ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca eğitime ara verilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı vurgulandı.