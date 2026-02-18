Ordu'da Karakolda İntihar: Polisin Silahını Alıp Kafasına Sıktı - Son Dakika
Ordu'da Karakolda İntihar: Polisin Silahını Alıp Kafasına Sıktı

Ordu\'da Karakolda İntihar: Polisin Silahını Alıp Kafasına Sıktı
18.02.2026 14:37
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, ifade vermek için gittiği emniyet müdürlüğünde polisin silahını zorla alıp kafasına sıkan Sefa Yılmaz hayatını kaybetti. Yılmaz, boşanma aşamasında olduğu ve üzerine uzaklaştırma kararı bulunan eşiyle yaşadığı bir olay sonrası ifade vermek için emniyete gitmişti. Polisin belindeki silahı zorla alıp kafasına sıkan Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da ifade vermek için gittiği karakolda zorla polisin belindeki silahı alan kişi, bahçede kendi kafasına sıkarak intihar etti.

UZAKTAŞTIRMA KARARI İTİRAZ ETTİ, İFADEYE ÇAĞRILDI

Olay, Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanma aşamasındaki eşinin adresine giden Sefa Yılmaz (37), kadının cep telefonunu alarak uzaklaştı. Bunun üzerine kadın, tedbiri ihlal eden Sefa Yılmaz hakkında Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

POLİSİN SİLAHINI ALIP KAFASINA SIKTI

İfade vermek üzere ilçe emniyet müdürlüğüne gelen Yılmaz, bahçede beklediği esnada bir polise saldırarak belinden silahını aldı. Silahı aldıktan sonra emniyetin bahçesinde kafasına sıkan Sefa Yılmaz, yere yığıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sefa Yılmaz'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

