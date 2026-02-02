Ordu'da Millet Bahçesi Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
Ordu'da Millet Bahçesi Projesi Devam Ediyor

02.02.2026 11:42
Ordu'da Millet Bahçesi projesi ve 2 bin araçlık otopark inşaatı sürüyor. Kentin otopark sorunu çözülecek.

Ordu'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inşa edilen Millet Bahçesi projesinde çalışmalar devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı yazılı açıklamada, Millet Bahçesi ve beraberinde yapılan 2 bin araçlık otoparkın Ordu için önemli bir kazanım olacağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un isteği üzerine projenin revize edilerek 416 araçlık olarak planlanan otoparkın 2 bin araçlık kapasiteye çıkarıldığını ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Muhteşem bir park alanı ortaya çıkacak. Ordu'muza, Karadeniz'imize ve ülkemize çok güzel bir tesis kazandırıyoruz. Mutluluğumuz büyük. Yatırımın bir an evvel tamamlanmasını bekliyoruz. Kent meydanı, sosyal ve kültürel aktivite alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları ile 7'den 70'e herkesin keyifle vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanı haline gelecek olan Millet Bahçesi ve yeraltı otoparkının tamamlanmasıyla birlikte Altınordu şehir merkezindeki otopark sorunu önemli ölçüde çözüme kavuşacak."

Güler, Millet Bahçesi'ndeki otoparkın yanı sıra eski otogar alanında 500, Park Melet'te 500 ve Millet Düzü'nde 241 araçlık otopark çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Ordu, Son Dakika

