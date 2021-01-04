Ordu'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Ordu'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

04.01.2021 21:13
Ordu'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun istikametinden Giresun yönüne giden Engin Şahin yönetimindeki 52 EC 663 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Ulubey Kavşağında Emirhan Öztürk idaresindeki 52 T 0157 plakalı taksi ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Cansu Şahin ile Beren Şahin yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Altınordu, Otomobil, Taksi, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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