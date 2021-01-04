Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada sürücüler ile Cansu Şahin ile Beren Şahin yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun istikametinden Giresun yönüne giden Engin Şahin yönetimindeki 52 EC 663 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Ulubey Kavşağında Emirhan Öztürk idaresindeki 52 T 0157 plakalı taksi ile çarpıştı.

Ordu 'nun Altınordu ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Ordu'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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