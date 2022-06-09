Ordu'da telefon kablosu hırsızları tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da telefon kablosu hırsızları tutuklandı

09.06.2022 14:50
Ordu'da telefon kablosu hırsızları tutuklandı

Ordu'da telefon kablolarını çalan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'da telefon kablolarını çalan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çatalpınar ilçesinin Sayacatürk Mahallesi'nde 200 metre uzunluğunda haberleşme kablosunun kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilerek çalındığı belirlendi. Hırsızlık suçunu işleyen fail ya da faillerin en kısa sürede yakalanması amacıyla Fatsa Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çatalpınar Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından özel bir ekip oluşturularak, olay çok yönlü olarak araştırılmaya başlanıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda Ü.K. (40) ve M.E. (50) adlı kişiler yakılarak eritilmiş 70 kg. bakır kablo ile birlikte yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Ünye Kapalı Cezaevine konuldu. - ORDU

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Kaynak: İHA

Çatalpınar, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da telefon kablosu hırsızları tutuklandı - Son Dakika

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