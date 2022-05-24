Ordu'da trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ordu'da trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybetti

24.05.2022 11:42

Ordu'da trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybettiORDU Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ordu'da trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybetti

ORDU Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Annesini hastaneye götüren 21 yaşındaki Bedir Şahan Aşık ve annesi 52 yaşındaki Nurten Aşık kazada hayatını kaybetti. Kaza, Kumru- Korgan karayolu Bahçeler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bedir Şahan Aşıkyönetimindeki 06 SN 9067 plakalı kamyonet ile Metin Kocabıyık yönetimindeki 52 BR 247 kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu araçlarda bulunan Bedir Şahan Aşık ile annesi Nurten Aşıkolay yerinde hayatını kaybederken diğer kamyonette bulunan sürücü Metin Kocabıyık ile Ahmet Kocabıyık ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'da trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybetti
Ordu'da trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybetti
Ordu'da trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybetti
Ordu'da trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kamyonet, Fatsa, Kaza, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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