ORDU'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Şubat'ta Altınordu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin aramalarında 11,21 gram bonzai, 4,63 gram metamfetamin ve 184 sentetik hap ele geçirildi. 5 kişi, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Dün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?