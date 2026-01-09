Ordu\'da Yasa Dışı Silah İmalatı Operasyonu

ORDU'da yasa dışı silah imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı; evinden 15 ruhsatsız tabanca, 17 şarjör ve 200 fişek çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ünye ilçesinde M.D.'nin (56), yasa dışı silah imalatı ve ticareti yaptığını tespit etti. 7 Ocak'ta jandarma tarafından yapılan operasyonda; M.D.'nin evinde yapılan aramada 15 ruhsatsız tabanca, 17 şarjör, 200 fişek ile silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.