Ordu'da Yasa Dışı Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
Ordu'da Yasa Dışı Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

09.01.2026 17:40
Jandarma, Ordu'da yapılan operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Ordu'da yasa dışı silah ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yasa dışı silah ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmalar neticesinde H.A. (45), E.G. (46), Y.D. (66) ve T.D. (42) isimli şüpheli şahısların imal ettikleri silah ve uyuşturucu maddeleri Ordu il merkezi ve diğer ilçelerde satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet savcılığı koordinesinde Korgan içesinde düzenlenen 150 gram kubar esrar maddesi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 495 adet tabanca fişeği, 10 adet tabanca şarjörü, 116 adet av tüfeği kartuşu ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.A. ve E.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Y.D. ve T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Ordu, Son Dakika

