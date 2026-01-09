Ordu\'da Yasaklı Silah İmalatına Tutuklama

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yasadışı silah imal ve ticaretine yönelik yürütülen operasyon kapsamında bir kişi tutuklandı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar kapsamında, M.D. (56) isimli şahsın Ünye ilçesinde yasadışı silah imalatı yaptığı ve imal ettiği silahları il merkezi ile ilçelerinde satmak amacıyla müşteri arayışı içerisinde olduğu yönünde bilgi elde edildi.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli şahsın ikamet ve eklentilerinde yapılan atamalarda, 15 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet tabanca şarjörü, 200 adet tabanca fişeği ve silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. tutuklandı. - ORDU