Ordu'da zincir takarken hareket eden minibüsünün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

Ordu'da zincir takarken hareket eden minibüsünün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Perşembe ilçesinin Kırlı Mahallesi'nde etkili olan kar nedeniyle yolda kalan Fahrettin Kılıç, minibüsün tekerine zincir takmak istedi.
Bu sırada hareket eden minibüsün altında Kılıç'ı gören çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrollerde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kılıç'ın cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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