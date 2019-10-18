Ordu, gastronomi turizminde de iddialı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Ordu'ya gelen turistler buraların zenginliği ve gıdası için gelebilir. Ordu'nun zaten muhteşem bir tabiatı var. Organiklik ve çeşitliliği de 10 üzerinden 10." dedi.

Tarım ürünlerini çeşitlendirmek, yeni üretim modelleri oluşturarak yerelde yeni sektörlerin gelişmesini teşvik etmek amacıyla üreticilere destek veren Ordu Büyükşehir Belediyesi, buna yönelik de bir tarım şirketi kurdu.

Üreticilerin yetiştirdiği ürünleri de yöresel ürünler çarşısında direk alıcıyla buluşturmayı hedefleyen belediye, kentte tarım ve hayvancılık projelerine önem veriyor.

Bu kapsamda Güler, Altınordu ilçesi Sağırlı Mahallesi Muhtarı Yusuf Uzunlar'a ait kivi bahçesini ziyaret etti.

Güler, ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kurmuş oldukları tarım şirketinin, üreten vatandaşlara ortak olacağını belirtti.

Göreve başlar başlamaz 4 tane şirket kurduklarını anlatan Güler, şöyle konuştu:

"Bunlardan birisi olan tarım şirketi, isteyen vatandaşımıza çalışmalarında ortak olabilecek. Bu durum turizmin de canlanmasını sağlayacak. Çünkü turistler artık gurmelik üzerine gezmeyi tercih ediyorlar. Nerede iyi ve sağlıklı yemek varsa oralara gidiyorlar. Yani gıda turizmi yapıyorlar. Dolayısıyla Ordu'ya gelen turistler buraların zenginliği ve gıdası için gelebilir. Ordu'nun zaten muhteşem bir tabiatı var. Organiklik ve çeşitliliği de 10 üzerinden 10."

Ziyarette bulundukları bahçeyi çok beğendiğini dile getiren Güler, "Bugün burada hemşehrimizin kivi bahçesini ziyarete geldik. Kivi bahçesini aynı zamanda tavuk çiftliği olarak da kullanıyor. Hemşehrimizin iddiasına göre tavuğun olduğu yerde kivi verimi çok fazla oluyor. Ben de daha önce böyle zengin ve verimli bir kivi daha görmedim." ifadelerini kullandı.

Güler'e, ziyarette Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz da eşlik etti.