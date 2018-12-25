Ordu Gülben Ergen Ordu'da Anaokulu Açtı

Ordu
'nun Kumru
ilçesinde Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından yapımı tamamlanan anaokulunun açılışı, sanatçı Gülben Ergen
'in de katıldığı programla yapıldı. Açılışta konuşan Gülben Ergen, 'Dünyada hiçbir çocuğun birbirinden farkı yoktur, olamaz. Sadece fırsat eşitsizliği vardır. Onun için de mücadele edersek iyi olur. Herkes elini taşın altına sokmalıö dedi.
Sanatçı Gülben Ergen'in başkanlığını yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından Ordu'nun Kumru İlçesine bağlı Fizme
Mahallesi Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu bahçesinde anaokulu yapıldı. 180 metre kare alan üzerinde kurulan 2 derslikli anaokulunun açılışı için tören düzenlendi. Açılış törenine Ordu Valisi Seddar Yavuz, Kumru Kaymakamı Bülent Şimşek
, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı sanatçı Gülben Ergen, öğretmenler, öğrenciler, davetliler ve vatandaşlar katıldı.
'HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA SOKMALI'
Törende konuşan Gülben Ergen, hedeflerinin 81 ilde 81 anaokulu yapmak olduğunu, bu sayıyı dahada yukarı çıkaracaklarını belirtti. Ergen, "Siz bir çocuğu güldürdüğünüz zaman, aslında annesini güldürmüş oluyorsunuz. Anneler evladının iyi bir eğitim almasını istiyordur mutlaka. Çocuklar Gülsün Diye Anaokulundan mezun olan, okul öncesi eğitimini alan, yaşamındaki farklarını gören bütün çocuklar, daha sonra ilkokula gittiklerinde, büyüdüklerinde, üniversite mezunu olduklarında, vatana millete hayırlı evlatlar olduklarında, onları gönlünde 'Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu mezunuyum ben' diye cümle kalması benim için çok değerli ve çok önemli. 3 evladım da benimle birlikte geldiler. Çünkü, dünyada hiçbir çocuğun birbirinden farkı yoktur, olamaz. Sadece fırsat eşitsizliği vardır. Onun için de mücadele edersek iyi olur. Herkes elini taşın altına sokmalı" dedi.
'GERÇEK SANATÇILAR BU MİLLETE HİZMET EDENLERDİR'
Vali Seddar Yavuz'da Gülben Ergen ve ekibini kutlayıp, Valilik olarak her zaman hayırseverlerin yanında olduklarını vurgulayarak, "İnanıyorum ki, çocuklarımıza iyi alışkanlıkların kazandırılması, hayata hazırlanmasını ve kişilik gelişimlerinin oluşması bakımından özellikle okul öncesi eğitimin önemine bir kez daha işaret etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Gülben hanımefendiyi ve kıymetli ekibini tebrik ediyorum, kutluyorum. Böylesine güzel davranışlarının herkese örnek olmasını diliyorum. Özellikle sanatçıların toplumu bölmek değil, böylesine güzel hizmetler vesilesiyle toplumun emrinde olmasını bekliyor ve diliyoruz. Bizim ayrışmaya değil, bütünleşmeye ihtiyacımız var. Milletin değerlerine saldırmaya değil, milletinin değerlerine sahip çıkmaya ihtiyacımız var. O yüzden gerçek sanatçılar bu millete hizmet edenlerdir" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Gülben Ergen, protokol üyeleri ile birlikte açılış kurdelesini kestiği anaokulunu gezdi, çocuklarla sohbet etti. Ergen, yakından ilgilendiği çocuklarla birlikte anı fotoğrafı da çekinildi.