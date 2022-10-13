Ordu haberleri: Ordu Valisi Sonel vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika
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Ordu haberleri: Ordu Valisi Sonel vatandaşların sorunlarını dinledi

13.10.2022 14:19
Ordu haberleri: Ordu Valisi Sonel vatandaşların sorunlarını dinledi

Ordu haber: Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Sonel, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 214 kişinin kendisine ilettiği sorun ve talepleri çözmek için çaba sarf etti.

Bir süre sohbet ettiği vatandaşlara çay ve simit ikramında bulunan Sonel, aileleriyle toplantıya gelen çocuklara kitap ve oyuncak hediye etti.

Hayırsever iş insanlarının destekleriyle alınan ve her hafta düzenli dağıtılan alışveriş kartlarına ek olarak öğrencileri olan aileler için kırtasiye ve kıyafet konusunda yardımcı olmaya çalışan Sonel, ayrıca sağlık, iş, yol gibi konularda da vatandaşların sorunlarını çözmek için ekibiyle çalışmaların yapılması talimatını verdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Tuncay Sonel, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu haberleri: Ordu Valisi Sonel vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu haberleri: Ordu Valisi Sonel vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika
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