Ordu'da devrilen traktörün altında kalan baba hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ordu'da devrilen traktörün altında kalan baba hayatını kaybetti

15.08.2022 20:52
Ordu'da devrilen traktörün altında kalan baba hayatını kaybetti

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan baba hayatını kaybederken, oğlu da yaralandı.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan baba hayatını kaybederken, oğlu da yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Cemallı Mahallesi'nde Adem S. (40) idaresindeki 52 HC 826 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak fındık bahçesine yuvarlandı. Kaza sonrası Adem S. ile yanında bulunan oğlu İbrahim S. devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri gelerek, traktör altında kalanları kurtarmaya çalıştı. Kepçe yardımıyla devrilen traktörün kaldırılmasıyla baba ve oğlu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Adem S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan İbrahim S. ise, Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Adem S.'nin cenazesi otopsi için Ordu'ya gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

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Ordu'da traktörün devrilmesi sonucu baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı Ordu'da traktörün devrilmesi sonucu baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
Kaynak: İHA

Çaybaşı, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da devrilen traktörün altında kalan baba hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ordu'da devrilen traktörün altında kalan baba hayatını kaybetti - Son Dakika
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