Ordu'da araçlarında uyuşturucu bulunan 5 kişiden biri tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçtaki 5 şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada 24 gram esrar maddesi ile 5 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen biri, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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