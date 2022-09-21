Ordu'da araçlarında uyuşturucu bulunan 5 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da araçlarında uyuşturucu bulunan 5 kişiden biri tutuklandı

21.09.2022 12:52
Ordu'da araçlarında uyuşturucu bulunan 5 kişiden biri tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki 5 şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada 24 gram esrar maddesi ile 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen biri, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da araçlarında uyuşturucu bulunan 5 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da araçlarında uyuşturucu bulunan 5 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika
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