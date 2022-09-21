Araçtaki 5 şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada 24 gram esrar maddesi ile 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da araçlarında uyuşturucu bulunan 5 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika

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