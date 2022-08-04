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Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ordu sahiline vuran Rus yapımı mayın tetikleyicisi vatandaşlar tarafından bulundu! İmha çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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