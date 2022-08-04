Ordu sahiline vuran Rus yapımı mayın tetikleyicisi vatandaşlar tarafından bulundu! İmha çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Ordu sahiline vuran Rus yapımı mayın tetikleyicisi vatandaşlar tarafından bulundu! İmha çalışmaları sürüyor

04.08.2022 19:51

Ordu'nun Ünye ilçesinde sahilde görülen şüpheli cisim büyük korku yarattı. Bölgeye gelen polis ekipleri, cismin Rus yapımı mayın tetikleyicisi olduğunu belirledi. Mayının imhası için bomba imha ekipleri çalışma başlattı.

Gölevi Mahallesi'nde bulunan Ordu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin arka kısmındaki kumsal alandafarklı bir cisim gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

MAYIN RUSYA'YA AİT

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, cismin Rus yapımı deniz altı mayın tetikleyicisi olduğunu belirledi.

Rus yapımı mayın tetikleyicisi Ordu sahiline vurdu

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılacak incelemelerin ardından mayın tetikleyicisinin imha edilmesi bekleniyor.

Rus yapımı mayın tetikleyicisi Ordu sahiline vurdu
Rus yapımı mayın tetikleyicisi Ordu sahiline vurdu
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Rus yapımı mayın tetikleyicisi Ordu sahiline vurdu Rus yapımı mayın tetikleyicisi Ordu sahiline vurdu Patpat kazası kamerada: 1 yaralı Patpat kazası kamerada: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu sahiline vuran Rus yapımı mayın tetikleyicisi vatandaşlar tarafından bulundu! İmha çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu sahiline vuran Rus yapımı mayın tetikleyicisi vatandaşlar tarafından bulundu! İmha çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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