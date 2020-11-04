Organ Bağışı Haftası - Son Dakika

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, organ bağışı sayesinde pek çok kişinin hayat kalitesinin yükseldiğini, bir o kadarının da hayata tutunmasının sağlandığını belirtti.

Ağırtaş, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kronik organ yetmezliği gibi hayati durumlarda organ bağışının son derece önem kazandığını aktardı.

Gönüllülük esasına dayalı olmak üzere, 18 yaşın üzerindeki herkesin organ bağışlayabileceğine dikkati çeken Ağırtaş, şunları kaydetti:

"Kişi, hayattayken organ ve dokularını bağışlayabileceği gibi tıbben ölümü gerçekleştikten sonra da ailesi organlarının bağışlanmasını sağlayabilir. Ülkemizde hala oldukça düşük seviyede olan organ bağışı son derece önemli ve hayati niteliktedir. Dünya genelinde 2 milyona yakın ülkemizde ise 25 binden fazla hasta organ bekleme listesinde bağışlanacak organlarla hayata tutunmayı beklemektedir. Maalesef her yıl bu hastaların yüzde 10 kadarı uygun bir organa erişemeden hayatını kaybetmektedir."

Ağırtaş, ülkemizde donör sayısının yetersiz olması nedeniyle birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, bu bağlamda Kırıkkale'de yaşayan herkesi organ bağışı hususunda duyarlı olmaya davet etti.