Organize Suç Örgütü Şüphelisi Tutuklandı

23.01.2026 19:17
Azerbaycan'da yakalanan İ.B, İstanbul'da organize suçlardan tutuklandı. 6 farklı suça karıştı.

Azerbaycan'da yakalanarak İstanbul'a getirilen ve organize suç örgütü adına çok sayıda suç eyleminde bulunduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, organize silahlı suç örgütü adına farklı yabancı GSM hatlarından müştekileri sesli veya görüntülü arayarak para talep ettiği belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar kapsamında, iş yerlerine yönelik silahlı saldırı olaylarını azmettirdiği ve eylem şüphelilerini koordine ettiği tespit edilen İ.B, Azerbaycan'da yakalandı.

İşlemlerinin ardından ülkeye getirilen İ.B, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yapılan araştırmada, şüphelinin 2 tehdit ve 4 kurşunlama olmak üzere toplamda 6 farklı eyleme karıştığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
