Son Dakika Haberleri: Orhan Hakalmaz,  yeni albümüyle sevdalılarıyla buluşuyor!
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Orhan Hakalmaz,  yeni albümüyle sevdalılarıyla buluşuyor!

1 saat önce

Türk Halk Müziği Sanatçısı Orhan Hakalmaz'ın "Yeniden" isimli albümü 19/09/2019 Perşembe günü Dijital Platformlarda.

Orhan Hakalmaz,  yeni albümüyle sevdalılarıyla buluşuyor!, System.String[]

Halk Müziği Sanatçısı Orhan Hakalmaz "Yeniden" isimli albümünde toplam sekiz eserin yer aldığını bunların üçününanonim eserler olduğuna dikkat çekerken malum bir nesil geçti ve yeniden derleyerek beğeniye sunmak istedim.İşte bu yüzden albümün ismini "Yeniden" koyduklarını ifade etti.

Orhan Hakalmaz "Yeniden" isimli albümü hakkında şunları söyledi. " Yeniden isimli albüm Türkü sevdalıları tarafından beğenileceğini umuyorum. Ancak şunu da belirtmek isterim ki;Türküyü sevmeyebilirsiniz ama korumak zorundasınız. Bizim genlerimizde var; ninnilerimiz bile türküdür.

Gençlerimiz de çok seviyor türküleri. Türkülerimizi daha çok gündeme getirmemiz, gençleri daha da özendirmemiz lazım. Zaman zaman sunumu değişse de türkülerin özüyle oynamayalım. Milleti millet yapan dili, dini, kültürüdür, bunlara sahip çıkmalıyız" dedi.

Orhan Hakalmaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:05 Kaynak: Bültenler
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