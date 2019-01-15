Son Dakika Haberleri: Orman Yangını Söndürüldü

Orman Yangını Söndürüldü

32 dakika önce

Trabzon'un Çaykara ilçesinde başlayan orman yangını söndürüldü.

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Trabzon'un Çaykara ilçesinde başlayan orman yangını söndürüldü. Trabzon'un Çaykara ilçesi Işıklı Mahallesi'nde orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için seferber oldu. Yangın kısa süre sonra söndürüldü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok,"Korkulanın önüne geçtik. Yerleşim yerlerine sıçramadan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Şuan için tehlike geçti. Soğutma çalışmaları sürüyor" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:46 Kaynak: İHA

İtfaiye, Işıklı Mahallesi, Trabzon, Çaykara, Güncel
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