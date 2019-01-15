Orman Yangını Söndürüldü
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde başlayan orman yangını söndürüldü.
Trabzon
'un Çaykara
ilçesinde başlayan orman yangını söndürüldü. Trabzon'un Çaykara ilçesi Işıklı Mahallesi
'nde orman yangını çıktı. İtfaiye
ekipleri alevleri söndürmek için seferber oldu. Yangın kısa süre sonra söndürüldü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok
,"Korkulanın önüne geçtik. Yerleşim yerlerine sıçramadan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Şuan için tehlike geçti. Soğutma çalışmaları sürüyor" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:46 Kaynak: İHA
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