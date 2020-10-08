Orman yangınına müdahale ediliyor (3) - Son Dakika

Orman yangınına müdahale ediliyor (3)

08.10.2020 22:34

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Şeyhömer köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi İnebolu Belediyesi ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri yaptı.

Yangın söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi.

Geniş bir alana yayılan alevlere ekiplerin müdahalesi yeterli olmayınca, çevre il ve ilçelerdeki orman işletme müdürlüklerinden destek istendi.

Söndürme çalışmaları sırasında alevlerden vücudunda kısmi yanıklar oluşan Satiye Cıvgın (60), bölgeye çağırılan ambulansla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kontrol altına alınmaya çalışılan yangın akşam saatlerinde başlayan rüzgarın etksiyle tekrar alevlendi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Şeyhömer köyü muhtarı Satılmış Teke, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına ilk müdahaleyi köy sakinlerinin yaptığını söyledi.

Daha sonra Orman İşletme Müdürlüğüne bilgi verdiklerini anlatan Teke, "Bir vatandaşın fındık bahçesinden çıktığını düşünüyoruz. Yaklaşık 100-150 dönüm alana yangının zarar verdiğini tahmin ediyoruz." dedi.

Yangının köye sıçramaması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Teke, "Köyümüze yaklaşık 300 metre kaldı. Yangın devam ediyor. Köylüler, orman işçileri müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

Orman yangınına müdahale ediliyor (3)
Orman yangınına müdahale ediliyor (3)
Orman yangınına müdahale ediliyor (3)
Orman yangınına müdahale ediliyor (3)

Orman İşletme Müdürlüğü, Kastamonu, İnebolu, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orman yangınına müdahale ediliyor (3) - Son Dakika

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