Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu - Son Dakika
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Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

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Ormanda yürüyüş yaparken duydukları çığlık seslerine giden adamlar, su birikintisine düşerek mahsur kalan ayıyla karşılaştı. Günlerdir mahsur kaldığı tahmin edilen ayının feryatları korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Ormanda doğa yürüyüşü yaptıkları sırada çevreye yayılan çığlık seslerini fark eden gruptaki adamlar, sese doğru ilerleyince ürkütücü bir tabloyla karşılaştı. Derin bir su birikintisine düşen ve buradan çıkmayı başaramayan bir ayının çaresizce çırpındığını gören adamlar, korkudan ne yapacaklarını bilemedi.

Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

ÇIĞLIKLARI KULAKLARI SAĞIR ETTİ 

Muhtemelen günlerdir düştüğü yerde mahsur kaldığı değerlendirilen dev ayının kulakları sağır eder derecedeki yakarışları ve tepkisi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

YaşamSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Netherill Netherill:
    nerde olmuş bu olay? nasıl bir habercilik kardeşim bu amatörmüsünüz. 0 0 Yanıtla
  • Güray Dilli Güray Dilli:
    Yahu nerede bu ayı. Hangi ülkede , neresinde. Yardıma kim gitmiş , kim görmüş ,kimlere haber verilmiş , ayı nasıl su birikintisinden çıkarılmış , bla bla 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu - Son Dakika
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