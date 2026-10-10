Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ormanda yürüyüş yaparken duydukları çığlık seslerine giden adamlar, su birikintisine düşerek mahsur kalan ayıyla karşılaştı. Günlerdir mahsur kaldığı tahmin edilen ayının feryatları korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Ormanda doğa yürüyüşü yaptıkları sırada çevreye yayılan çığlık seslerini fark eden gruptaki adamlar, sese doğru ilerleyince ürkütücü bir tabloyla karşılaştı. Derin bir su birikintisine düşen ve buradan çıkmayı başaramayan bir ayının çaresizce çırpındığını gören adamlar, korkudan ne yapacaklarını bilemedi.
ÇIĞLIKLARI KULAKLARI SAĞIR ETTİ
Muhtemelen günlerdir düştüğü yerde mahsur kaldığı değerlendirilen dev ayının kulakları sağır eder derecedeki yakarışları ve tepkisi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.
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