Ormanlara dikilecek 100 bin meyve fidanı hem insanları hem bozayıları rahatlatacak (2) - Son Dakika

Türkiye'nin en yüksek yerleşim alanlarından, sarıçam ormanları nedeniyle bozayılar başta olmak üzere birçok yabani hayvana barınma imkanı sunan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlara dikimine başlanan 100 bin meyve fidanı, hem bozayılara beslenme hem de insanlara ayılardan korunma imkanı sunacak.

İlçede her yıl 67 dekar alanda yetiştirilen yaklaşık 1,5 milyon fidan Doğu Anadolu Bölgesi'nde başta Kars, Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Ağrı olmak üzere birçok yerdeki ağaçlandırma sahalarına dikiliyor.

"Yeşil Doğu Anadolu" için özenle fidan diken Sarıkamış Fidanlık Şefliği görevlileri, sarıçam, huş ve ladinin yanı sıra bu yıl zaman zaman yiyecek bulmak umuduyla yerleşim yerlerine inerek tehlike oluşturan bozayılar başta olmak üzere kurt, karaca ve vaşak gibi hayvanların ormanlardaki yiyecek ihtiyacını karşılamak için meyve fidanı da üretiyor.

Dünyanın tek göç eden bozayılarının bulunduğu 2 bin 200 ile 2 bin 700 rakımlı Sarıkamış ormanlarına dikimine başlanan 100 bin meyve fidanı sayesinde yabani hayvanların doğal ortamında sağlıklı beslenip popülasyonunun artırılması ve yiyecek sıkıntısı çektikleri için yerleşim yerlerine inerek tehlike oluşturmaması amaçlanıyor.

Sarıçam ormanları arasında yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla hummalı çalışma yürüten Sarıkamış Fidanlık Şefliği görevlileri, özellikle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanların bulunduğu bölgelerde yaban armudu, kuşburnu, ahlat gibi meyve fidanları dikiyor.

Tohumlardan üretilen fidanlar, ilkbahar ve sonbaharda hem dağıtıldıkları vatandaşlarca hem de fidan dikim projeleri kapsamında görevlilerce önceden belirlenen sahalarda toprakla buluşturuluyor.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine, Sarıkamış Fidanlık Şefliğinde sarıçam ve huş fidanının yanı sıra yaban hayvanları için meyve fidanı üretimi de yapıldığını söyledi.

Doğal yaşama ve insan güvenliğine katkısı olacak

Yaban hayatının bölgenin ekolojik dengesi için önemli olduğunu belirten Gök, "Sarıkamış ormanları özellikle bozayıların yaşadığı bir alan. Ormanlarımızda, fidanlık şefliğimizin yaban hayatı için yetiştirdiği ahlat, yaban armudu, kuşburnu gibi meyve fidanları yaban hayvanlarının doğal yaşamına fayda sağlıyor. Bu çalışma özellikle son yıllarda insanların yaşam alanlarına kadar giren bozayılar için çok faydalı olacak." dedi.

Fidan dikimi yapan ilçe sakinlerinden Turhan Kocaş da Sarıkamış'ta zaman zaman yaban hayvanlarının yiyecek aramak için şehir merkezine geldiğini ve tehlikeli olduklarını anlattı.

Koçaş, yaban hayvanlarının kendi yaşam alanlarında beslenebilmeleri için çalışma yaptıklarını dile getirerek, "Fidanlıkta üretilen meyve fidanlarını ormanlık alana dikerek yaban hayatına katkı sunmaya çalışıyoruz. İnşallah ektiğimiz fidanlar önümüzdeki dönemde yaban hayvanları için meyve verir." ifadesini kullandı.