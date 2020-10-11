Sevimli sincapların yaşamı canlı yayınlanıyor - Son Dakika

Sevimli sincapların yaşamı canlı yayınlanıyor

11.10.2020 09:48
Sevimli sincapların yaşamı canlı yayınlanıyor, System.String[]

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan doğal yaşam parkı Ormanya'da kızıl sincapların yuva içindeki yaşamı internet üzerinden canlı yayınlanıyor.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan doğal yaşam parkı Ormanya'da kızıl sincapların yuva içindeki yaşamı internet üzerinden canlı yayınlanıyor.

Kartepe ilçesindeki Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parklarından biri olan Ormanya'da yaşayan kızıl sincapların yuvaları içindeki yaşamı, 24 saat internet üzerinden canlı yayınlanıyor. Yuvaya yerleştirilen bir kamera aracılığıyla yapılan yayınlar ile hem sincapların uzman bakıcıları tarafından gözlemlendiğini hem de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendiğini belirten Ormanya Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, kameralara çok ilginç anların da takıldığını söyledi.'7 GÜN 24 SAAT CANLI YAYIN YAPIYORUZ'Yapılan yayınlar aracılığıyla yavru sincapların ilk kez yuvadan çıkış anlarına tanık olduklarını ifade eden Alioğlu,  "Burada sığırcıkların ev olarak kullandığı ve yavrularını uçurduğu yere şu anda ormanımızda bol bulunan türlerden biri olan kızıl sincaplar yuva yaptı. Kızıl sincabın şu anda 4 tane yavrusu o yuvada yaşıyor. Sincaplar için ormanın çiftçileri diyebiliriz. Meşe palamutlarını toplayıp bazen gömerler ve bulamadıkları zamanlarda da yeni meşe ağaçlarının yetişmesini sağlarlar. Buradaki sincapların yuvası 7 gün 24 saat canlı yayın olarak halkımızın hizmetine sunuluyor. Sincapların ilk defa yuvasından çıktığını gözlemledik. Anne sincap, yavrularına ormanı tanıtmaya başladı. Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nın internet sitesinde 7 gün 24 saat boyunca bu yuvadan canlı yayın yapıyoruz ve halkımızı bu heyecana ortak ediyoruz" dedi. 'ÇOK FARKLI OLAYLARA ŞAHİT OLUYORUZ'Sincapların doğal ortamlarının internet üzerinden canlı yayınlanmasının çok fazla insanın ilgisini çektiğini belirten Alioğlu, "Yaptığımız canlı yayınlarda çok farklı olaylara da şahit oluyoruz. Daha önce bölgede yaşayan zehirsiz bir damalı su yılanının yuvaya kadar çıkıp yavruların içine girdiğine tanık olduk. Tabii ki biz bu tür olaylar karşısında bir müdahalede bulunmuyoruz. Burası bir yaban hayatı alanı ve doğal seleksiyon diye bir şey var. Bu tür olayları bu doğal seleksiyonun bir parçası olarak kabul ediyor ve müdahale etmiyoruz" diye konuştu.  'ÇOK BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ'Yapılan yayınlara gelen olumlu yorumlar nedeniyle mutlu olduklarını söyleyen Alioğlu, şöyle konuştu:

"Canlı yayınlarımızı izleyen vatandaşlarımızdan çok büyük bir ilgi gördük, çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bazı kişiler ekrandan gördükleri yavrulara yayından yaptıkları yorumlarla isimler veriyor. Buraya geldiklerinde sürekli görmek istiyorlar, hangi yuvadan yayın yapıldığını soruyorlar. Bunun gibi güzel olaylar yaşıyoruz."


Sevimli sincapların yaşamı canlı yayınlanıyor
Sevimli sincapların yaşamı canlı yayınlanıyor
Sevimli sincapların yaşamı canlı yayınlanıyor
Sevimli sincapların yaşamı canlı yayınlanıyor
Sevimli sincapların yaşamı canlı yayınlanıyor
Sevimli sincapların yaşamı canlı yayınlanıyor
Sevimli sincapların yaşamı canlı yayınlanıyor
Sevimli sincapların yaşamı canlı yayınlanıyor
Sevimli sincapların yaşamı canlı yayınlanıyor
Sevimli sincapların yaşamı canlı yayınlanıyor

Kartepe, Kocaeli, Kamera, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sevimli sincapların yaşamı canlı yayınlanıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi İskenderun'da sabotaj iddiası: Yangını önlemek için halk ve polis sabaha kadar nöbet tuttu Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız Fransa'da 2 uçak havada çarpıştı: 5 ölü İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor
Acemi hayaletler sağa sola çarparak ilerledi Acemi hayaletler sağa sola çarparak ilerledi         
09:46
İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta         
09:20
Alevlerle mücadele 33 saat sürdü! Hatay'ı küle çeviren yangından geriye bu görüntüler kaldı Alevlerle mücadele 33 saat sürdü! Hatay'ı küle çeviren yangından geriye bu görüntüler kaldı         
08:34
Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı         
08:01
Son dakika! Ateşkese uymayan Ermenistan, gece vakti sivillere füzeyle saldırdı: 7 ölü, 33 yaralı Son dakika! Ateşkese uymayan Ermenistan, gece vakti sivillere füzeyle saldırdı: 7 ölü, 33 yaralı         
05:13
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor         
22:42
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti         
17:04
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası 34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası         
15:33
İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var         
15:31
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı         
14:16
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 10:27:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sevimli sincapların yaşamı canlı yayınlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei