Orta Afrika Cumhuriyeti'nde dijital para resmi olarak kullanılmaya başlandı - Son Dakika
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde dijital para resmi olarak kullanılmaya başlandı

30.05.2022 11:27
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde dijital para resmi olarak kullanılmaya başlandı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) kripto paraların resmi olarak kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) kripto paraların resmi olarak kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Ulusal basındaki habere göre, OAC Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, kullanılmaya başlanan para biriminin Sango olarak isimlendirildiğini duyurdu.

Meclisin onayladığı kararla, ülkede şirketler ve kişiler işlemlerini kripto para üzerinden yapabilecek ve vergi ödeyebilecek.

OAC'de kripto para, 27 Nisan'da ödeme aracı olarak kabul edilmişti. Bu adımla OAC, Afrika'da kripto parayı kullanan ilk ülke oldu.

Dünyada ise ilk kez Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Bitcoin, 7 Eylül 2021'de yasal para birimi olarak kullanılmaya başlanmıştı.

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Kaynak: AA

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