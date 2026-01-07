Ortaca'da Venezuela'ya Destek Gösterisi - Son Dakika
Ortaca'da Venezuela'ya Destek Gösterisi

07.01.2026 02:37
Ortaca'da Emek ve Demokrasi Güçleri, ABD'nin Venezuela'ya yönelik müdahalesini protesto etti.

(MUĞLA) – Muğla'nın Ortaca ilçesinde Emek ve Demokrasi Güçleri, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri saldırısını protesto etmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Emperyalist saldırganlığa karşı Venezuela halkının yanındayız" mesajı verildi.

Basın açıklamasını Emek ve Demokrasi Güçleri adına Erdem Kaya okudu. Kaya, ABD'nin yılın ilk günlerinde saldırgan politikalarını sürdürerek Venezuela'ya askeri müdahalede bulunduğunu belirterek, bu saldırıların amacının uyuşturucu ticaretiyle mücadele değil, Venezuela'nın petrolü ve doğal kaynaklarını ele geçirmek olduğunu söyledi.

Kaya, ABD'nin Latin Amerika'yı emperyalist hedeflerinin merkezine koyduğunu savunarak, "Trump'ın Panama Kanalı üzerindeki nüfuz talebi, Grönland'ın nadir metallerine yönelik açıklamaları ve Kanada'ya yönelik tehditleri bilinmektedir. Amerika kıtası, ABD emperyalizminin başlıca hedeflerinden biridir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının aynı zamanda Çin'i baş düşman ilan eden politikaların bir parçası olduğunu dile getiren Kaya, "Trump yönetimi, Çin ile doğrudan cephede karşılaşmayı göze alamadığı için zayıf halkaları hedef alarak ilerlemektedir. Latin Amerika pazarları, bu stratejinin önemli bir parçasıdır" dedi.

Açıklamada, ABD'nin Ortadoğu, Asya ve Afrika'da tetiklediği çatışmalarla dünyayı yeniden sömürgeleştirmeye çalıştığı belirtilerek, bu politikaların bedelinin dünya işçi sınıfına ve halklara ödetildiği savunuldu. Venezuela'nın coğrafi olarak uzak görünse de bu saldırıların küresel etkiler yaratacağı ifade edildi.

"ABD barbarlığına karşı birleşelim" çağrısı yapılan açıklamada, Venezuela'ya yönelik saldırının Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerine yönelik bir saldırı olduğu savunularak, ABD'ye verilecek her türlü lojistik ve siyasi desteğin bu saldırının parçası olacağı öne sürüldü. Türkiye'deki ABD üslerinin kapatılması, NATO'dan çıkılması ve Türkiye'nin askeri üs olarak kullanılmasına izin verilmemesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Türkiye'yi yönetenler Trump'la dost olabilir ancak halkımızın Venezuela halkıyla dost ve dayanışma içinde olduğunu ilan ediyoruz. İşgalciler karşısında Venezuela halkıyla dayanışma duygularımızı paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Basın açıklamasına, Ortaca ve Dalaman'dan siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları katıldı. Açıklamaya; Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti, Emek Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Sol Parti, Tüm Emeklilerin Sendikası ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri destek verdi.

Basın açıklaması, "Katil ABD Venezuela'dan defol", "Yankee go home", "Emperyalist savaşa hayır", "Yaşasın halkların kardeşliği" ve "Yaşasın enternasyonal dayanışma" sloganlarıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

