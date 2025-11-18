Ortahisar Basın, Orhan Kaynar Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika
Ortahisar Basın, Orhan Kaynar Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

18.11.2025 10:41
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 18. Orhan Kaynar Futbol Turnuvası'nda Ortahisar Basın takımı, finalde Turkuaz Medya'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, takımı tebrik etti ve turnuvanın başarıyla tamamlandığını vurguladı.

(TRABZON) - Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin bu yıl 18'incisini düzenlediği Orhan Kaynar Futbol Turnuvası'nda, Turkuaz Medya'yı 2-1 mağlup eden Ortahisar Basın şampiyon oldu. Şampiyon takımı kutlayan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Bize büyük bir gurur yaşattınız, hepinizi tebrik ediyorum. Trabzon basınının duayen ismi Orhan Kaynar'ı da rahmetle anıyorum" dedi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından Trabzon basınının duayen ismi Orhan Kaynar anısına düzenlenen geleneksel Orhan Kaynar Futbol Turnuvası'nın bu yıl 18'incisi gerçekleştirildi. Dokuz takımın yarıştığı maçlar sonunda, Ortahisar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelinin oluşturduğu Ortahisar Basın takımı ile Turkuaz Medya finale yükselmeyi başardı.

Bahçecik Arena'da düzenlenen final organizasyonuna Kaya, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, KTÜ Rektörü Hamdullah Çuvalcı, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, merhum Orhan Kaynar'ın eşi Mine Kaynar, ağabeyi Mustafa Kaynar ve turnuvada yer alan sporcular ile aileleri katıldı.

Kaya, forma giydi

Final maçı öncesinde "şöhretler karması" maçı oynandı. Kaya da şöhretler karşılaşmasında forma giydi. Turnuvanın finalinde Ortahisar Basın, Turkuaz Medya ile karşılaştı. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçı Samet Turan ve Tolga Satılmış'ın golleriyle 2-1 kazanan Ortahisar Basın, Orhan Kaynar Futbol Turnuvası'nın şampiyonu oldu.

Karşılaşmanın ardından Ortahisar Basın takımı şampiyonluk kupasını ve madalyalarını Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Orhan Kaynar'ın eşi Mine Kaynar'ın elinden aldı. Turnuvanın gol kralı olan Ortahisar Basın oyuncusu Samet Turan'a ödülünü TTSO Başkan Yardımcısı Ahmet Kazaz verdi.

"Rekabetin yanında dostluk ve saygı da var"

Vali Yıldırım, "Orhan Kaynar adına düzenlenen bu turnuva artık Trabzon basınının güçlü bir geleneği haline geldi. Rekabetin yanında dostluk ve saygı da var. Şampiyon olan Ortahisar Basın takımını tebrik ediyorum. Tüm takımlara fair-play ruhuyla oynadıkları için de teşekkür ediyorum" dedi.

"Takımımızın şampiyonluğu bizi gururlandırdı"

Kaya ise "Dostluğun ve centilmenliğin ön planda olduğu, rahmetli Orhan Kaynar'ın adına yakışır güzel bir turnuva oldu. Ortahisar Basın takımımızın şampiyonluğu bizi ayrıca gururlandırdı. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere, sahada mücadele eden bütün takımlara da teşekkür ediyorum. Kentimizde birliktelik ve dayanışma sağlayan bu tür organizasyonları destekliyoruz. Trabzon basınının kıymetli ismi Orhan Kaynar'ı da rahmetle ve saygıyla anıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ahmet Kaya, Ortahisar, Etkinlik, Futbol, Kaynar, Medya, Son Dakika

