Ortahisar Belediyesi dijital kütüphane hayata geçirecek

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, son hazırlıkları yapılan dijital kütüphanede 26 bin dijital kitabın yer aldığını belirtti.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, dijital kütüphanenin Pazarkapı Mahallesi'nde restore edilen üç katlı tarihi binada yer alacağını ifade etti.

Teknolojik ve bilimsel imkanların gelişmesiyle kütüphanecilik hizmetlerinin de değişime uğradığına işaret eden Genç, "Bu anlamda dijital kütüphaneciliğin ülkemizde yeni bir kavram olduğunu ve gittikçe de yaygınlaşmakta olduğunu görüyoruz. Ortahisar Belediyesi olarak bu alanda geri kalmamak için teknolojinin bütün imkanlarından yararlanarak yakın bir zamanda dijital kütüphanemizi hayata geçirerek vatandaşlarımızın bu olanaklardan istifade etmesini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, dijital kütüphaneciliğin yanı sıra klasik kütüphaneciliğin birlikte yürütüleceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kullanıcılar e-kitaplara, kütüphanedeki ekranlardan, cep telefonlarından ya da kişisel bilgisayarlarından ulaşabilecek. Dijital kütüphane, elektronik kitap veri tabanı sözleşmesinin imzalanmasının ardından 1 yıl süreyle kullanıcıların erişimine açılacak. Kullanıcılar elektronik kitap veri tabanına 7 gün 24 saat erişim imkanı bulacak. Elektronik kitap veri tabındaki yayınlar PDF ve UPUB formatında olacak. Dijital kütüphaneye kullanıcılar cep telefonlarına indirdikleri mobil uygulama üzerinden ulaşabilecek. Sistem aynı anda bütün kullanıcılara hizmet verecek şekilde dizayn edilecek."

Dijital kütüphanenin Karadeniz Bölgesi'nde bir ilk olma özelliğine sahip olacağına da değinen Genç, kütüphanede 6 okuma salonu, teknik birim odaları, danışma, idari bölüm, bir genel amaçlı salon ile iki kafeteryanın yer alacağını aktardı.