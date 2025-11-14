Ortahisar Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Sınav Desteği - Son Dakika
Ortahisar Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Sınav Desteği

14.11.2025 14:08
Ortahisar Belediyesi, sınav haftası boyunca üniversite öğrencilerine yiyecek ve içecek ikramında bulunarak moral ve motivasyon sağlamayı amaçlıyor. İkramlar, Karadeniz Teknik Üniversitesi önünde kurulan stantta sunuluyor.

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, üniversite öğrenimi gören öğrencilere sınav haftası boyunca yiyecek ve içecek ikramında bulunuyor.

Ortahisar Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine sınav haftalarında destek olmak, moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla başlattığı yiyecek-içecek ikramları sürüyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi önünde kurulan stantta, öğrencilere sandviç ve meyve suyu ikram ediliyor. Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, Sosyal Hizmetler Müdürü Toktamış Han Bahadır ile birlikte standı ziyaret ederek öğrencilere sandviç ikram etti, sınavlarda başarılar diledi. Sınav haftası boyunca her gün açık kalacak ikram standı, 9.00-12.00 saatleri arasında öğrencilere hizmet veriyor.

"Öğrencilerimizin sınavlara tok olarak girmesi, başarısına da katkı sağlayacaktır"

Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, "Başkanımız Ahmet Kaya, eğitim-öğretim faaliyetlerine çok önem veriyor. Okul öncesinden üniversiteye kadar çeşitli proje ve desteklerle çocuklarımızın, gençlerimizin yanındayız. Bu kapsamda üniversite öğrencilerimize, sınav haftalarında geleneksel hale getirdiğimiz stantlarımızı kurarak sandviç ve meyve suyu ikram ediyoruz. Kahvaltı yapamadan okula gelen öğrencilerimizin sınavlara tok olarak girmesi, başarısına da katkı sağlayacaktır. Bütün öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
