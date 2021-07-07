Ortahisar Belediyesi'nin park yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde vatandaşların uzun süredir devam eden park taleplerini yerine getireceklerini söyledi.

Park talebinin olduğu alanda incelemelerde bulunan Genç, mahallelilerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Genç, her mahalleye en az bir park hedeflerini yerine getirebilmek için çalıştıklarını ifade ederek, "Nüfus yoğunluğu çok olan merkezi mahallelerimizde bu rakam 6-7 parka kadar çıkabiliyor. Park ve yeşil alanlar son yıllarda betonlaşmanın artmasıyla birlikte vatandaşlarımızın bizden en çok talep ettiği konular arasında yer alıyor. 1 No'lu Erdoğdu Mahallemizde atıl durumda boş bir alanı park haline getirmek için çalışmalarımıza başladık. Mahallelilerimizin neredeyse yarım asra varan bu talebini karşılayacağımız için oldukça memnunum." diye konuştu.

Park ve yeşil alan yapımına çok önem verdiklerine işaret eden Genç, parkın bitirildiğinde yeşil alanlarıyla birlikte mahalle halkının hizmetine gireceğini kaydetti.

Genç'e incelemeleri sırasında eşlik eden 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi Muhtarı Şenol Yılmaz ise proje ile mahalleye yapılacak ilk park olacağını, çocukların bu yöndeki talebinin karşılanacak olmasından doları sevindiklerini söyledi.

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