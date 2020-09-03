Ortahisar Belediyesi personeline afet ve acil durum eğitimi verildi - Son Dakika

Ortahisar Belediyesi personeline afet ve acil durum konularında toplumsal farkındalık oluşturulması ve afet bilincinin kazandırılması amacıyla eğitim verildi.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye binası önünde personele, AFAD uzman ekibi tarafından afet ve acil durumlarında neler yapılması gerektiğiyle ilgili bilgi aktarıldığı, ayrıca uygulama eğitimi verildiği belirtildi.

Açıklamada, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in şu ifadeleri yer aldı:

"Afet ve acil durum eğitimleri olası can ve mal kayıplarını en aza indirir. Bu konuda eğitim almış vatandaşların panik yapmadan en doğru davranışları ortaya koyması hiçbir eğitim almamış vatandaşlara göre daha muhtemeldir. Biz AFAD ekibiyle bunu gerçekleştirdik. Buradan bir kez daha AFAD ekibine gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Halkımıza ve personelimize yönelik bu eğitim programlarına aralıksız devam edeceğiz."