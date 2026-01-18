Ortahisar Belediyespor, Göztepe'yi Yendi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında Ortahisar Belediyespor, deplasmanda Göztepe'yi 30-27 yendi.
Ligin 10. haftasına tek maçla devam edildi. İzmir'deki Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 13-11 önde tamamlayan konuk ekip, sahadan 30-27 galip ayrıldı.
Ortahisar Belediyespor 5. galibiyetini elde ederken, Göztepe 8. mağlubiyetini yaşadı.
