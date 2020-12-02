Ortopedik engelli geçimini çiğ köfte yapıp satarak sağlıyor - Son Dakika

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde ortopedik engelli Özkan Öztürk (33), geçimini evinde yaptığı çiğ köfteleri satarak sağlıyor.

İlçeye bağlı Dörtyol Mahallesi'nde yaşayan evli ve bir çocuk babası Özkan Öztürk, 8 yaşında olduğu 1995 yılında ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında anne-babası ile biri 3, diğeri 5 yaşında 2 kardeşini kaybetti. Öztürk, kazadan ve 2001 yılında geçirdiği skolyoz ameliyatından sonra ortopedik engelli oldu. Belindeki engel nedeniyle kısıtlı hareket edebilen Öztürk, merak üzerine yapmaya başladığı çiğ köfteyi geçim kaynağına dönüştürdü. Gelen talepler üzerine evinde çiğ köfte yapıp, satmaya başladı. 1 ayda 40 kilogram çiğ köfteyi kilosu 50 liradan satan Öztürk hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de astım hastası kızının tedavi masraflarını karşılıyor.

'KIZIMIN TEDAVİ ÜCRETİNİ KARŞILIYORUM'

Özkan Öztürk, "Çiğ köfte yapma işine 10 yıl önce merak saldım. İlk yaptığımda yenmeyecek kıvamdaydılar. Yapa yapa elim alıştı ve kıvamını tutturdum. Birkaç kişi, ikramda bulunduktan sonra ücretli istemeye başladı. Engelli olduğum için her işte çalışamıyorum. Ben de evde çiğ köfte yapıp satmaya karar verdim. Sipariş üzerine yapıp, götürüyorum. Yaptığım çiğ köfteyi çok beğeniyorlar. Şu anda bütün geçimim yapıp sattığım çiğ köfteye bağlı. Kızım astım hastası. Satışlardan kazandığım parayla tedavi ücretlerini de karşılıyorum" dedi.