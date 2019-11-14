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'Oscar' ile aramada kamyonette 6 kilo eroin bulundu
6 saat önce
VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerinin park halindeki kamyonette yaptığı aramada, 6 kilo 60 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:47 Kaynak: DHA
VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerinin park halindeki kamyonette yaptığı aramada, 6 kilo 60 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu'na bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında, park halindeki kamyonetten şüphelendi. Bunun üzerine ekipler, narkotik köpeği 'Oscar' ile araçta detaylı arama gerçekleştirdi. Aramada, kamyonetin bagajında bulunan poşet içinde, 6 kilo 60 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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