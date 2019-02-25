Son Dakika Haberleri: Oscar'ın En Çok Konuşulan İsmi Lady Gaga

Oscar'ın En Çok Konuşulan İsmi Lady Gaga

1 saat önce

Hollywood'un en büyük sinema ödül töreni olan Oscar Ödülleri bu sene Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen görkemli törende 91. kez sahiplerini buldu.

Oscar'ın En Çok Konuşulan İsmi Lady Gaga, System.String[]

En İyi Film ödülünün sahibi Green Book oldu. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Rami Malek aldı, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü ise The Favorite filmiyle Olivia Colman kucakladı. En İyi Film müziği ödülü ise Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın A Star Is Born filmi için seslendirdikleri "Shallow" şarkısına gitti.

Oscar Ödülleri Twitter'da her sene olduğu gibi bu yıl da çok konuşuldu. Kullanıcılar konuşmalara Oscar Heykelciği emojisiyle dahil oldu.

Ödül töreni sırasında Twitter'da kırmızı halı geçişi ve müzik performansı ile hakkında en çok konuşulan isim, birçok ödül töreninde alışkın olduğumuz üzere yine Lady Gaga!

Gecenin en çok tweet atılan konuları ise şöyle:

1. En İyi Film seçilen Green Book

2. En İyi Film Müziği seçilen Shallow

3. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Rami Malek

4. Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın Shallow performansı

5. En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Olivia Colman

Gecenin hakkında en çok tweet atılan ünlüleri:

1. Lady Gaga

2. Bradley Cooper

3. Rami Malek

4. Alfonso Cuarón

5. Spike Lee

Gecenin hakkında en çok tweet atılan filmleri:

1. Bohemian Rhapsody

2. Roma

3. Green Book

4. Black Panther

5. A Star Is Born

Kırmızı halı geçişi sırasında hakkında en çok tweet atılan ünlüler:

1. Lady Gaga

2. Billy Porter

3. Yalitza Aparicio

4. Rami Malek

5. Adam Lambert

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:43 Kaynak: Bültenler

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