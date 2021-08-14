SARAYBOSNA - Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Tanovic, "Danis Tanovic ile kahve" etkinliğinde konuştu - Son Dakika

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Etkinlikten detaylar

Danis Tanovic'in konuşması

Branko Djuric'in konuşması

Helena Vukovic'in konuşması

Kerim Cutuna'nın konuşması Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Tanovic, "Danis Tanovic ile kahve" etkinliğinde konuştu:

"(Komşuluk Halleri) Bu filmi çekerken kendimizi de güldürüp içinde bulunduğumuz karanlıktan çıkmak istedik"

SARAYBOSNA (??) - Bosna Hersek'te 13-20 Ağustos arasında düzenlenen 27. Saraybosna Film Festivalinin (SFF) açılışını yapan TRT yapımı "Komşuluk Halleri" filminin Oscar ödüllü Bosnalı yönetmeni Danis Tanovic, filmi çekerken kendilerini de güldürüp içinde bulundukları karanlıktan çıkmak istediklerini söyledi.

Festival kapsamında düzenlenen "Danis Tanovicile kahve" etkinliğinde film ekibiyle birlikte basın mensuplarıyla sohbet eden Tanovic, filmin tüm izleyenleri etkilediğini ve güldürdüğünü ifade etti.

Yazılan senaryonun çevre ve oyuncu yeteneğinden etkilenebildiğini belirten Tanovic, "Bence en zoru komedi filmi çekmektir. Zira başarılı bir iş çıkarmak istiyorsanız mizahtan anlayan ve mizahı kaldırabilen insanlara ihtiyacınız var." diye konuştu.

Bosna Hersek'in önemli sinema projelerinde yer alabilecek muhteşem oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Tanovic, "Oyuncularımız gerçekten mükemmel ancak yılda bir film çekilebiliyorsa bu insanların yeteneklerini gösterecek fırsatları olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tanovic, devletin, sinema özelinde kültür-sanat etkinliklerine yeterli bütçeyi ayırmadığının altını çizerek, "Çektiğimiz filmler iktidarın hoşuna gitmiyor. Zira filmlerimizde sık sık toplumu eleştiriyoruz, burada nasıl bir yaşam sürdüğümüzü dile getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Mizah evrenseldir"

Filmin başrol oyuncularından biri olan Branko Djuric de "Komşuluk Halleri" filminin Bosna Hersek dışında da başarılı bir yol çizebileceğine işaret ederek, "Mizah evrenseldir ve dünyanın her yerinde anlaşılan bir şeydir." dedi.

Başrol oyuncularından Kerim Cutuna ise filmde ülkesini terk edip Almanya'ya gitmek istemeyen bir karakteri canlandırdığını hatırlatarak, "Özel hayatımda da Almanya'ya gitmek istemiyorum. Burada da işlerin yoluna gireceğini umut ediyorum." şeklinde konuştu.

Filmin genç oyuncularından Helena Vukovic de ülkedeki ön prodüksiyon eksikliği nedeniyle birçok yönetmenin varlıklarından haberdar olamadığını söyledi.

TRT yapımı "Komşuluk Halleri" filmi, birbirlerinden çok farklı karakterlere sahip olmalarına rağmen dost ve komşu olan Saraybosna'nın en iyi iki köfte ustasının rekabetini anlatıyor.

Bu yılki festivalde Tanovic'in filmi ile birlikte TRT yapımı ve TRT ortak yapımı 5 film yer alıyor.

Yönetmenliğini Jasmila Zbanic'in yaptığı TRT ortak yapımı ve Oscar adayı "Quo Vadis, Aida?" (Nereye Gidiyorsun Aida?) filmi, festivalin "Odak Noktası" programında seyirciyle buluşacak.

TRT ortak yapımı Cem Özay'ın "Af", Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi" ve Bekir Bülbül'ün "Bir Tutam Karanfil" filmleri de festival kapsamında sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Bu yılki festivalde 47 film yarışıyor

Bu yıl 27'nci kez sinemaseverlere kapılarını açan SFF'de, "Saraybosna'nın Kalbi" isimli festival ödüllerini almak için 4 kategoride toplam 47 film yarışıyor.

"Uzun metrajlı" film kategorisinde 9, "kısa film" kategorisinde 10, "belgesel film" kategorisinde 16 ve "öğrenci filmleri" kategorisinde 12 film yer alırken 18 filmin dünya prömiyeri, 3 filmin uluslararası, 1 filmin Avrupa, 24 filmin bölgesel ve 1 filmin de Bosna Hersek prömiyeri gerçekleştirilecek.

"Belgesel film" kategorisinde ise Türkiye yapımı "Yaramaz Çocuklar" filminin yer aldığı festivalin jüri başkanlığını ise "Quo Vadis, Aida"nın başrol oyuncusu Jasna Djuricic üstleniyor.

Bosna'daki savaşın (1992-1995) izlerini silmek, başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenmeye başlayan SFF, 27 yıllık sürede dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

Festivale bugüne kadar Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig, John Malkovich, Morgan Freeman, Gerard Depardieu ve Nuri Bilge Ceylan gibi dünyaca ünlü birçok isim katıldı.