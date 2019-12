OSKİ Genel Müdürlüğü Fatsa'da - Son Dakika

Kuruluşundan beri Altınordu ilçesinde hizmet veren Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi(OSKİ) Genel Müdürlüğü artık ilçeler arasında stratejik bir noktada bulunan Fatsa ilçesinde hizmet verecek.



OSKİ Genel Müdürlüğünün Fatsa'ya kuruluşu ile ilgili imza OSKİ Genel Müdürü Murat Us, OSKİ Yönetim Kurulu Üyeleri ve mülk sahibi arasında atıldı. Atılan imzanın ardından bir açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Fatsa'ya hizmet etmek, stratejik hizmet detaylarını Fatsa'ya kazandırmak Fatsa'ya verdiğimiz değerin en belirgin göstergelerinden biridir. Bilmenizi isterim ki şehrin en önemli ve büyük sorunu alt yapı sorunudur. Bu sorunu çözmek ve bu manada geri kalmışlığımızı bertaraf edip halkımızın hak ettiği hizmet anlayışına kavuşmak için OSKİ bizim için çok önemli bir değerdir. Bu değeri Fatsa'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fatsa'nın stratejik önemini ortaya koyarak elde ettiğimiz bu başarı Fatsa'ya alt yapı konusunda değer katacaktır. Seçim çalışmaları sırasında söylediğimiz çok özel ve önemli bir sözümüz vardı! 'Fatsa Bizim Gönül Evimiz.' Bu sözü söylemenin sorumluluğunu görevde olduğumuz sürece taşıyacak ve hizmet yapımızı buna göre şekillendireceğiz" dedi.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in seçim döneminde Fatsa'ya verdiği söz olan "Ordu Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Fatsa'ya kurulması" için yapılan girişimleri sonuçlandırdıklarını ve imzaların atıldığını ifade eden Başkan Kibar, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde Fatsa'mızın bu meyanda ortak havzaya ve hatta Ordu'nun her bölgesine hizmetin daha etkili ve hızlı ulaşması konusunda stratejik öneme sahip olduğu, OSKİ'nin Fatsa'ya kurulması halinde her ilçenin buradan daha etkili ve verimli hizmet alacağı konusunu dile getirdik ve OSKİ'yi Fatsa'ya kazandırdık. Dolayısıyla bu girişimimizle Fatsa'nın bu zamana dek alt yapı konusunda geri kalmışlığının, yapılan yatırımlardan yeteri kadar pay alamamasının da önüne geçtik. OSKİ'nin Fatsa'ya kurulmasında emeği geçen verdiği olurla bizleri ziyadesi ile mutlu eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e, OSKİ Yönetim Kurulunun değerli üyelerine, Fatsa Belediyesi çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bu vesile ile; OSKİ'nin Fatsamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



OSKİ önümüzdeki günlerde Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi Çamlık mevkisinde hizmet vermeye başlayacak.