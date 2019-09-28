Son Dakika Haberleri: Osman Hamdi Bey'e 6 milyon sterlin
Son Dakika Magazin Haber

Osman Hamdi Bey'e 6 milyon sterlin

1 saat önce

Türk resminin öncülerinden Osman Hamdi Bey'in "Kur'an Okuyan Kız" adlı eserinin Bonhams Müzayede Evi'nde önceki gün yapılan açık artırmada 6 milyon 315 bin sterline (yaklaşık 44 milyon 12 bin lira) satıldığı ortaya çıktı.

Osman Hamdi Bey'e 6 milyon sterlin, System.String[]

Türk resminin öncülerinden Osman Hamdi Bey'in "Kur'an Okuyan Kız" adlı eserinin Bonhams Müzayede Evi'nde önceki gün yapılan açık artırmada 6 milyon 315 bin sterline (yaklaşık 44 milyon 12 bin lira) satıldığı ortaya çıktı.


Bonhams'ın "19. Yüzyıl Avrupa, Victoria Dönemi ve İngiliz Empresyonist Sanatı" müzayedesinde satılan eserde, rahledeki Kur'an-ı Kerim'in önünde diz çökmüş genç bir kadın resmediliyor.


Tuval üzerine yağlı boya olan 41,1X51 santimetre ebadındaki eserin, sanat tarihçileri tarafından Osman Hamdi Bey'in kendine özgü tarzının belirgin özelliklerini taşıdığı belirtiliyor. Genç kadının giysisinin detayları ve bulunduğu ortamın renkli ve İslami tasarımlarla dolu oluşu, ünlü ressamın "imzası" şeklinde nitelendiriliyor.

Osman Hamdi Bey, Sterlin, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ege Denizi'nde can pazarı! Teknesi batan düzensiz göçmenlerin imdadına Türk askeri yetişti
Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı: 5'i çocuk 7 kişi yaralandı 20 gün önce eşinden boşanan Burcu Esmersoy, Tarkan konserinde dağıttı Osman Hamdi Bey'in tablosu rekor fiyata alıcı buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 16:45:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osman Hamdi Bey'e 6 milyon sterlin
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]