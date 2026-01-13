Çorum'un Osmancık ilçesinde nehirde misinaya takılan karabatak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçe merkezinde Kızılırmak Nehri kenarında bir karabatağın çırpındığını gören vatandaşlar, Osmancık Belediyesinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Nehre inen ekipler, karabatağı vücuduna dolanan misinadan kurtardı.
Sağlık problemi olmadığı belirlenen karabatak, serbest bırakıldı.
Osmancık'ta Misina Takılan Karabatak Kurtarıldı
