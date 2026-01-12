Osmaneli\'nde Kaçak Makaron Operasyonu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gerçekleştirilen kaçak türün operasyonunda araçtan binlerce makaron çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, tütün mamulü imalatı ve satışı yaparak Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet eden şahıslar ile organizasyonların deşifresine yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 10 bin adet dolu makaron ile bin adet boş sigara paketi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK