Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Ovaakça Sakinleriyle Bir Araya Geldi

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek ve sorunlara çözüm önerileri sunmak amacıyla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine Ovaakça Santral, Eğitim, Merkez ve Çeşmebaşı Mahalleleri ile devam etti.

Aydın, mahalle buluşmaları kapsamında Ovaakça Santral, Eğitim, Merkez ve Çeşmebaşı sakinleriyle bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. Ovaakça Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mahalle sakinleri, yapılmasını istedikleri hizmetleri Aydın'a aktardı. Vatandaşların taleplerini not alan Aydın, imkanlar dahilinde en kısa sürede yerine getirileceğinin sözünü verdi.

"Şehitlerimizin mekanları cennet olsun"

Azerbaycan Kurtuluş Günü'nden dönerken kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askere rahmet dileyen Aydın, "Şehit olan 20 askerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ulusumuza baş sağlığı diliyorum. 2 şehidimiz Bursa Yenişehir ve Harmancık'tan Harmancık'taki şehidimiz 2 sene önce aynı gün çocukluk arkadaşı şehit olmuş, 2 gün önce düşen uçakta aynı kaderi şehidimizde yaşadı şehitlerimizin mekanları cennet olsun" dedi.

"Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz"

Mahalle kahvaltılarında daha çok vatandaşları dinlediklerini belirten Aydın, "Amacımız bir arada olmak. Her gittiğimiz mahallede muhtarlarımız, birim müdürlerimiz, başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimizle irtibattalar o irtibatın sonucu da ilimizden gelen imkanlar doğrultusunda çözüm ve hizmet üretiyoruz. Vatandaşlarla ve temsilcisi muhtarlarımızla daha çok talepleri anlatırlar sağolsun Ovaakça Mahallesi muhtarları yaptığımız hizmetleri takdir ettiler bende muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkenin içinde bulunduğu şartlar belli talepler sınırsız imkanlar sınırlı bu şartlar altında bizde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetin vatandaşa, mahalleye, Osmangazi ve Bursa'ya yapıldığının bilincinde olarak maksimum çabayla çalışmaya çalışıyoruz. Sabahın erken saatlerinde başlayarak gecenin geç saatlerine kadar Osmangazi ve Bursa'nın her köşesinde vatandaşlarımızla temasta bulunarak imkanlar dahilinde çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bizim mahalle buluşmalarının asıl amacı da odur" diye konuştu.

"Ovaakça'da sağlık ocağı için bir mücadelemiz vardı"

Toplantıda söz alan Ovaakça Eğitim Mahallesi Muhtarı İsmet Ermiş ise "Ovaakça'da sağlık ocağı için bir mücadelemiz vardı. Ama bazı resmi prosedürlere takılarak bugüne kadar o işi biz başaramamıştık. Resmi prosedürleri kolaylaştırarak Ovaakça'ya sağlık ocağı kazandırdığı için Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır Ovaakça halkımızın mesire ve festival yeri olarak kullandığı alanı Orman Bölge Müdürlüğü'yle yaptığı protokol çerçevesinde 49 yıllığına kiralayarak Ovaakça halkının hizmetine sunduğu için Erkan Aydın, başkanımıza bir teşekkür daha etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çeşmebaşı Mahallesi Muhtarı Sevim Yılmaz, Ovaakça Merkez Mahallesi Muhtarı İsmail Taşdemir ve Ovaakça Santral Mahallesi Muhtarı Yasemin Vatansever de hizmetleri dolayısıyla Aydın'a teşekkür etti.