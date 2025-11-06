Osmangazi Belediyesi'nden 2026 Bütçesi: 9,5 Milyar Lira

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin 2026 mali yılı bütçesi, 9 milyar 525 milyon lira olarak oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Bürokratlarımız, gerçekten kılı kırk yararak her şeyi düşünerek ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krizi, yüksek enflasyon ortamını, iş dünyasının, emeklinin, emekçinin, esnafın, sanayicinin ve iş insanlarının, Türkiye'de yaşayan 86 milyon yurttaşın yaşadığı sıkıntıları göz önünde bulundurarak çalışma yaptılar" dedi.

Osmangazi Belediyesi'nin 2026 mali yılı bütçesi ve performans programı, kasım ayı olağan meclis toplantısında görüşüldü. Aydın'ın yönettiği toplantıda, 2026 mali yılı tahmini gelir ve gider bütçesi 9 milyar 525 milyon lira olarak onaylandı. Bütçede yer alan kalemler madde madde okunarak, meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

2026 yılı gider bütçe tahmininde yer alan 9 milyar 525 milyon lira ödeneklere, gelir bütçesinde tahmini 9 milyar 189 milyon 500 bin lira gelir ile finansmanın ekonomik tablosundaki 335 milyon 500 bin lira net finansman karşılık gösterilmek suretiyle bütçede denklik sağlandı. Osmangazi Belediyesi'nin 2026 yılı bütçesi, bir önceki yıla göre 3 milyar 218 milyon liralık artış gösterdi.

Sözlerine 10 Kasım'da sonsuzluğa uğurlanan "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu şad, mekanı cennet olsun" diyerek başlayan Aydın, "3 aydır bu bütçeyi hazırlamak için çalışan gece gündüz emek sarf eden başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve ilgili personele teşekkür ediyorum. Gerçekten kılı kırk yararak her şeyi düşünerek ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krizi, yüksek enflasyon ortamını, iş dünyasının, emeklinin, emekçinin, esnafın, sanayicinin ve iş insanlarının, Türkiye'de yaşayan 86 milyon yurttaşın yaşadığı sıkıntıları göz önünde bulundurarak bütün müdürlüklerimiz ilgili bürokratlarımız gerçekten çok titiz bir çalışma yaptılar onların emeklerine sağlık teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bin 380 belediye içerisinde baktığımızda yüzde 1'lik dilime gireriz diye düşünüyorum"

2025 bütçe gerçekleşme oranı kesin raporu 2026'nın Mayıs ayında geldiğini belirten Aydın, "Onu da meclisimizde oyluyoruz. Ocak ayında kesin olmayan rakamlar bize geliyor. Geçen yıl bütçemizi giderde yüzde 90, gelirde de yüzde 85 oranında gerçekleşmeyle kapattık. Adı üzerinde bu tahmini bütçe kimse yüz de yüz gelir elde edebileceğini ne kadar gider gerçekleşebileceğini öngöremiyor. Bu seneki tahminimizde son 2 aya baktığımızda yine aynı rakamları tutturacağımız gibi görünüyor. Şu anda yılın yüzde 90'ı bitti giderde yüzde 75 civarındayız, gelirde de yüzde 70'deyiz. Kasım ayı vergi tahsilat ayı gelir ve giderlere baktığımızda tahmini söylüyorum yüzde 90 gider yüzde 85'de gelirle yılı kapatacağımızı öngörüyoruz. Tahmini bütçede yüzde 10'luk bir sapmayla tamamlayacağız gibi görünüyor. Bu da bin 380 belediye içerisinde baktığımızda yüzde 1'lik dilime gireriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Bir buçuk yılda acil toplanma alanlarını 200'den 439'a çıkarttıklarını söyleyen Aydın, şunları kaydetti:

"Temizlik işlerinde Osmangazi Belediyesi olarak iyi durumdayız"

"Konteyner sayıları şuanda 2 tane büyük, 1 tane küçük ama 2026 bütçemizde koyduğumuz rakam 30 mahallemize acil deprem ve diğer afetlerle ilgili toplanma alanı planladık ve bu bütçemize onu da koyduk. 2026 sonunda 30 mahallemiz dönem sonunda 2029 yılında da bütün mahallelerimize hedefimiz olan konteynerlerimizi koymuş olacağız. Sağlık tesisleriyle ilgili Ovaakça Salğık Ocağı'nın yapımı bitti yeni yerinde açılışını bekliyoruz. Kükürtlü Mahallesindeki sağlık ocağının yeni yerine taşınmasıyla ilgili inşaat sözleşmemizi yapacağız. Yenikaraman Mahallemizde 2'inci katta olan sağlık ocağını bir par alanına taşıyarak yaşlı yurttaşlarımızın oradan yararlanabileceği şekle getireceğiz.

1,5 yılda 120 bin ton yama, sıcak ve soğuk asfalt yapmış durumdayız. İlçe belediyeleri arasında bu konuda ilk 3'de veya birinci sırada olabiliriz. Temizlik hizmetleri biz göreve gelmeden önce ve geldikten hemen sonra yaptığımız bütün anketlerde çöple ilgili şikayetler yüzde 18 civarındaydı şuanda şikayet oranımız yüze 4'e kadar düştü. Temizlik işlerinde Osmangazi Belediyesi olarak baya iyi durumdayız. Bunu sokakta vatandaşlardan gelen olumlu tepkilerden de görmekteyiz."

Aksungur ve Çukurca Mahallelerinde futbol sahalarının temellerini attıklarını belirten Aydın sözlerini, şöyle tamamladı:

"Halı sahalarla ilgili adım atıp gençlerin sporla buluşmasını sağlayacağız"

"Gündoğdu Hala Sahasının açılışını yaptık. Soğanlı Millet Bahçesinin projesi bitti o da onaylandığında 2 tane büyük saha, 2 tane halı saha, 1 tane kapalı güreş salonu, 1 tane kapalı masa tenisi salonu, basketbol sahası ve tenis kortlarıyla donatacağız. Bitmeden bize teslim edilen bugün 80 ile 100 milyon arası para harcanması gereken alanı atıl ve bakımsızlık durumundan çıkarttık.

Gençlere ve spora hizmet edecek bir alan için çalışmalarımız bitme noktasına geldi. Proje bittikten sonra onayını bekliyoruz. Sırameşeler Mahallesi'ndeki kapalı spor salonunun depreme dayanıksız olmasından dolayı yıkılan kısmıyla alakalı görüşmelerimiz yapmaktayız. Projeleri onaylatıp bütçesini sağlarsak yapımına başlayacağız. Talep gelen her mahallemize halı sahalarla ilgili adım atıp gençlerin sporla buluşmasını sağlayacağız.

2026 yılı itibarıyla kimsesiz ve kimsesi olmayanlar ya da yalnız başına kalmış düşkün durumda olanlara sıcak yemek yardımı, cenazelerden sonra taziyelerde vatandaşlarımıza yemek yardımını gündemimize aldık, inşallah 2026 yılında bunu başlatacağız. 2026 yılı bütçemiz kabul edildi, hayırlı olsun Allah hayırlı işlere harcamayı nasip etsin."