Osmangazi'de dolu nedeniyle kapalı pazar yerleri ücretsiz kullanıma açıldı - Son Dakika

Dündar, "Belediyemize ait kapalı pazar yerlerinin ücretsiz otopark olarak kullanımınıza açık olacağını belirtir, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı öneririm." ifadesine yer verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün Bursa için dolu uyarısında bulunduğunu hatırlattı.

Bursa 'da beklenen dolu nedeniyle Osmangazi Belediyesine ait kapalı pazar yerleri ücretsiz otopark olarak kullanılabilecek.

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