Osmangazi'de dolu nedeniyle kapalı pazar yerleri ücretsiz kullanıma açıldı - Son Dakika

Bursa'da beklenen dolu nedeniyle Osmangazi Belediyesine ait kapalı pazar yerleri ücretsiz otopark olarak kullanılabilecek.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün Bursa için dolu uyarısında bulunduğunu hatırlattı.
Dündar, "Belediyemize ait kapalı pazar yerlerinin ücretsiz otopark olarak kullanımınıza açık olacağını belirtir, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı öneririm." ifadesine yer verdi.
- Kaynak: AA
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